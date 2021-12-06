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В Україні хочуть повернути
держрегулювання цін на...

В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 10:25

В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Інтерфакс-Україна.

Дивися повний текст В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на продукти харчування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 10:25

"Также депутаты ссылаются на опыт стран ЕС, где, по их данным, государственному контролю подлежит преобладающая часть продукции аграрного сектора — 88−97%. " Оказывается и опыт есть европейский,а до этого опыта не было и очередное повышение цен всегда сравнивали с ценами в Европе без учёта зарплат.Всё это выглядит цинично и примитивно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 19:24

Каким же надо быть даун.. что бы принимать такие законы. Никогда и нигде это не работало.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 07:06

  l4567 написав:Каким же надо быть даун.. что бы принимать такие законы. Никогда и нигде это не работало.


Вообщето это работает в нормальных странах. Вопрос в том, как это регулирование производится. Цель одна, но достигать её можно разными методами. А методы регулирования могут быть как демократическими, так и тоталитарными. :wink:

Опять-же на что регулировать цены. Если на энергоресурсы и базовые потребности (коммуналка, основные продукты, простая одежда) - это нормально, а если регулировать цены на какие-то изыски - это уже не нормально.

Основная цель регулирования - балансировка перекосов и стабилизация экономики. Отсутствие регулирования приводит наоборот к перекосам и нестабильности.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 07:52

Re: В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на...

Почему бы не начать с уменьшения налога НДС на еду в 4 раза до 5%, как в Европе(например, Италии), в супермаркетах и ресторанах
safonovstanislav
 
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