Про це пише Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на продукти харчування.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 10:25
В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на продукти харчування.
Додано: Пон 06 гру, 2021 10:25
"Также депутаты ссылаются на опыт стран ЕС, где, по их данным, государственному контролю подлежит преобладающая часть продукции аграрного сектора — 88−97%. " Оказывается и опыт есть европейский,а до этого опыта не было и очередное повышение цен всегда сравнивали с ценами в Европе без учёта зарплат.Всё это выглядит цинично и примитивно.
Додано: Пон 06 гру, 2021 19:24
Каким же надо быть даун.. что бы принимать такие законы. Никогда и нигде это не работало.
Додано: Вів 07 гру, 2021 07:06
Вообщето это работает в нормальных странах. Вопрос в том, как это регулирование производится. Цель одна, но достигать её можно разными методами. А методы регулирования могут быть как демократическими, так и тоталитарными.
Опять-же на что регулировать цены. Если на энергоресурсы и базовые потребности (коммуналка, основные продукты, простая одежда) - это нормально, а если регулировать цены на какие-то изыски - это уже не нормально.
Основная цель регулирования - балансировка перекосов и стабилизация экономики. Отсутствие регулирования приводит наоборот к перекосам и нестабильности.
Додано: Вів 07 гру, 2021 07:52
Re: В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на...
Почему бы не начать с уменьшения налога НДС на еду в 4 раза до 5%, как в Европе(например, Италии), в супермаркетах и ресторанах
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