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Україна запускає добровільне
фармакологічне...

Україна запускає добровільне фармакологічне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:51

Ага, ага. А буде ось як. Це так зване "страхування", покриватиме лише вузький перелік препаратів "з доведеною ефективністю" (тобто за реєстрацію яких занесли бабла і не мало фармкомпанії і відповідно ціна на них буде мінімум 3х від актуальної), а все інше буде як і раніше за рахунок самих пацієнтів. Тільки ціни аптеки... все одно піднімуть на все, ну як завжди.
nikatrunko573
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