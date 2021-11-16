Рейтинг банків за прибутковістю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 гру, 2021 19:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.
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Рейтинг банків за прибутковістю
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R2
Робот новин
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Додано: Вів 07 гру, 2021 19:20
у нас що, досі Сбербанк працює?
pashyrey
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Додано: Сер 08 гру, 2021 14:38
pashyrey написав:
у нас що, досі Сбербанк працює?
І Альфа, і Форвард.
ricardo
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:39
pashyrey написав:
у нас що, досі Сбербанк працює?
Скоро не будет. Станет называться "
Международный резервный банк
". Но похоже, что до сих пор никак новое название не зарегистрируют, хотя старое им ещё в августе использовать запретили.
moveton
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