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Рейтинг банків
за прибутковістю

Рейтинг банків за прибутковістю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:20

Рейтинг банків за прибутковістю

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

Дивися повний текст Рейтинг банків за прибутковістю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:20

у нас що, досі Сбербанк працює?
pashyrey
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:38

  pashyrey написав:у нас що, досі Сбербанк працює?


І Альфа, і Форвард.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:39

  pashyrey написав:у нас що, досі Сбербанк працює?

Скоро не будет. Станет называться "Международный резервный банк". Но похоже, что до сих пор никак новое название не зарегистрируют, хотя старое им ещё в августе использовать запретили.
moveton
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