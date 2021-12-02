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Проєкт реконструкції аеропорту
Київ коштуватиме майже 17...

Проєкт реконструкції аеропорту Київ коштуватиме майже 17...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:02

Проєкт реконструкції аеропорту Київ коштуватиме майже 17...

Пропонуємо до обговорення:
Переможцем тендеру на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції аеродрому міжнародного аеропорту Київ розробить ТОВ Сінкс плюс міжнародна інжинірингова та консалтингова компанія.

Дивися повний текст Проєкт реконструкції аеропорту Київ коштуватиме майже 17 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:02

Аеропорт в місті це неправильно то
govtva60
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Модератори: Ірина_, Модератор

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