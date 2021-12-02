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Зеленський підписав закон про виділення 8 мільярдів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 15:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Ради.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про виділення 8 мільярдів на виплати вакцинованим
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:58
Проба пера Гезлевских денег со сроком действия.
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Nicolas21
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