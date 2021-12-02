Про це повідомляється на сайті Ради.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про виділення 8 мільярдів на виплати вакцинованим.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:58
Зеленський підписав закон про виділення 8 мільярдів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про виділення 8 мільярдів на виплати вакцинованим.
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:42
Просчитался Зеленский в очередной раз: можно было сказать, что это одновременно и компенсация вкладов СССР ( Вовина тыща).
Пример того, как одно неосторожное высказывание стоит бюджету Украины 8 миллиардов гривень.
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:24
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:49
Интересное замечание. Т.е. собираются вакциновать (оплатить по 1000) 8млн. жителей Украины, что составляет около 20...25 процентов населения ?
Остальные- или лишние, или извините погарячился денег нет ?
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:58
да, так и есть, либо потом еще денег выделят, как эти потратят на кинотеатры и книжки. Жалко нет алкогольных предложений, а там ведь наибольшие налоги, если я не путаю. Думаю, некоторые бы по несколько раз ходили за бустерной дозой
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