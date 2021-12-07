Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zaxid.net.
Дивися повний текст Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через відсутність паспорта при собі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:01
Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через відсутність паспорта при собі.
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:01
Там,где не работает конституция и законы такие инциденты выглядят,как цирковое представление,но не смешно.
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:13
я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))
Додано: Сер 08 гру, 2021 21:21
Ну рыба гниёт с головы. Какой у них главный нарушает конституцию и свои обязанности. Заводит офшоры, положил уже на все свои обещания такие и мелкие исполнители менты. Понятно что по конституции граждане не обязаны носить с собой документы кроме объявленного военного или чс положения в стране. Но очевидно не менты не продажные судьи конституцию не используют ни как кроме как подставку под свои столы
Додано: Сер 08 гру, 2021 21:57
Не оштрафовали, а выписали штраф, возможно противозаконно. Но тут нужно разбираться.
Из новости не ясно, за что штраф выписали? За то, что без маски в магазине был? Или за то что документов не носил? Может он в том магазине по какой-то причине был обязан носить документы, т.к. был его сотрудником? Непонятно.
Если противозаконно, нужно подавать иск в суд и привлекать к ответственности за правонарушение того кто выписал.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|