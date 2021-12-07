Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zaxid.net.
Дивися повний текст Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через відсутність паспорта при собі.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:01
Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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Дивися повний текст Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через відсутність паспорта при собі.
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:01
Там,где не работает конституция и законы такие инциденты выглядят,как цирковое представление,но не смешно.
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:13
я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))
Додано: Сер 08 гру, 2021 21:21
Ну рыба гниёт с головы. Какой у них главный нарушает конституцию и свои обязанности. Заводит офшоры, положил уже на все свои обещания такие и мелкие исполнители менты. Понятно что по конституции граждане не обязаны носить с собой документы кроме объявленного военного или чс положения в стране. Но очевидно не менты не продажные судьи конституцию не используют ни как кроме как подставку под свои столы
Додано: Сер 08 гру, 2021 21:57
Не оштрафовали, а выписали штраф, возможно противозаконно. Но тут нужно разбираться.
Из новости не ясно, за что штраф выписали? За то, что без маски в магазине был? Или за то что документов не носил? Может он в том магазине по какой-то причине был обязан носить документы, т.к. был его сотрудником? Непонятно.
Если противозаконно, нужно подавать иск в суд и привлекать к ответственности за правонарушение того кто выписал.
Додано: Сер 08 гру, 2021 23:38
чипировать этого господина гражданина!
Додано: Чет 09 гру, 2021 00:05
Цитрин, это был покупатель который не предъявил паспорт что вы выдумывает и оправдывает этих преступников?
Додано: Чет 09 гру, 2021 02:19
Был недавно в супермаркете, там женщина с мужчиной возили ребенка в тележке, девочка кашляла на всех вокруг и на продукты, даже не прикрывая рот. И все они были без масок. На вопрос родителям не ковид ли у девочки? В ответ - молчание.
Считаю это ненормальное явление. Если заводишь больного и кашляющего ребенка, то хотя-бы маску на него одень и сам в маске ходи. Ведь ясно-же, что больной ребенок разносит инфекцию.
Я хоть и переболел, но желания подхватить какой-нибудь новый штамм, вроде омикрона у меня нет, поэтому я против того, чтобы больные дети без масок кашляли на покупателей и продукты в магазинах.
Если человек кашляет и окружающие просили его одеть маску или выйти из магазина, а он отказывался одевать маску или выходить из магазина, то наказать за это вполне справедливо. Другое дело, что наказание не адекватное. 17 тыс - это не нормально. Более адекватным было бы вывести его из магазина силой и разъяснить, что кашляя без маски он разбрызгивает инфекцию на окружающих. А окружающие не хотят чтобы на них кашляли, т.к. это опасно.
Вам же не понравится, если ктото зараженный чумой будет стоять рядом с Вами в магазине и плеваться на Вас и на товар, который Вы выбираете?
Додано: Чет 09 гру, 2021 07:11
Уже не знают каким способом денег содрать, принимая глупые законы, я впервые слышу такой бред, хожу то с паспортом, то без, никто не штрафует, а за что штрафовать, мужик со Львова правильно им сказал, что он не обязан носить паспорт с собой, где это написано
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