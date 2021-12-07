RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ще одного українця оштрафували
на 17 тисяч гривень через...

Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:01

Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zaxid.net.

Дивися повний текст Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через відсутність паспорта при собі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96583
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:01

Там,где не работает конституция и законы такие инциденты выглядят,как цирковое представление,но не смешно.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:13

я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 03.02.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:21

Ну рыба гниёт с головы. Какой у них главный нарушает конституцию и свои обязанности. Заводит офшоры, положил уже на все свои обещания такие и мелкие исполнители менты. Понятно что по конституции граждане не обязаны носить с собой документы кроме объявленного военного или чс положения в стране. Но очевидно не менты не продажные судьи конституцию не используют ни как кроме как подставку под свои столы
kravzovandr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 28.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:57

Не оштрафовали, а выписали штраф, возможно противозаконно. Но тут нужно разбираться.

Из новости не ясно, за что штраф выписали? За то, что без маски в магазине был? Или за то что документов не носил? Может он в том магазине по какой-то причине был обязан носить документы, т.к. был его сотрудником? Непонятно.

Если противозаконно, нужно подавать иск в суд и привлекать к ответственности за правонарушение того кто выписал.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 26.06.21
Подякував: 129 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:38

  Tamagoch написав:я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))


чипировать этого господина гражданина!
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3136
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:05

Цитрин, это был покупатель который не предъявил паспорт что вы выдумывает и оправдывает этих преступников?
kravzovandr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 28.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 01:45

Сейчас за намного меньшие деньги в бумажнике людей убивают и не расследуют. Как полицаи остались живы после выписи "штрафа"?
svk_neo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 09.03.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 02:19

  kravzovandr написав:это был покупатель который не предъявил паспорт что вы выдумывает и оправдывает этих преступников?


Был недавно в супермаркете, там женщина с мужчиной возили ребенка в тележке, девочка кашляла на всех вокруг и на продукты, даже не прикрывая рот. И все они были без масок. На вопрос родителям не ковид ли у девочки? В ответ - молчание.

Считаю это ненормальное явление. Если заводишь больного и кашляющего ребенка, то хотя-бы маску на него одень и сам в маске ходи. Ведь ясно-же, что больной ребенок разносит инфекцию.

Я хоть и переболел, но желания подхватить какой-нибудь новый штамм, вроде омикрона у меня нет, поэтому я против того, чтобы больные дети без масок кашляли на покупателей и продукты в магазинах.

Если человек кашляет и окружающие просили его одеть маску или выйти из магазина, а он отказывался одевать маску или выходить из магазина, то наказать за это вполне справедливо. Другое дело, что наказание не адекватное. 17 тыс - это не нормально. Более адекватным было бы вывести его из магазина силой и разъяснить, что кашляя без маски он разбрызгивает инфекцию на окружающих. А окружающие не хотят чтобы на них кашляли, т.к. это опасно.

Вам же не понравится, если ктото зараженный чумой будет стоять рядом с Вами в магазине и плеваться на Вас и на товар, который Вы выбираете?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 26.06.21
Подякував: 129 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 07:11

Уже не знают каким способом денег содрать, принимая глупые законы, я впервые слышу такой бред, хожу то с паспортом, то без, никто не штрафует, а за что штрафовать, мужик со Львова правильно им сказал, что он не обязан носить паспорт с собой, где это написано
vladperecnev29
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 50 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польща направила до України 300 тисяч доз вакцин
R2 » Сер 08 гру, 2021 20:36
0 78
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 20:36
R2
Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні
R2 » Сер 08 гру, 2021 12:57
4 225
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 18:50
moveton
Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він...
R2 » Вів 07 гру, 2021 10:30
6 311
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 17:46
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.