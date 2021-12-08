new-user Ну если вы хорошо разобрались, может поможете определить чем отличаются часть первая от части второй статьи 44-3 КУоАП ?
P.S. Хотя уже не нужно, сообщение ниже дало за вас исчерпывающий ответ
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:44
new-user Ну если вы хорошо разобрались, может поможете определить чем отличаются часть первая от части второй статьи 44-3 КУоАП ?
P.S. Хотя уже не нужно, сообщение ниже дало за вас исчерпывающий ответ
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 09 гру, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 гру, 2021 10:54
Постанова КМ 1236 (
Ст 2.2:
З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
п.2:
перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.
Это для умников про не законность нахождения на улице без документов.
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:54
Re: Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через
Если бы человек не быковал, то и штрафа не было бы. Грубо пошёл на принцип и получил.
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