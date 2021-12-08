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Ще одного українця оштрафували
на 17 тисяч гривень через...

Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:54

Постанова КМ 1236 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n5)
Ст 2.2:
З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
п.2:
перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.

Это для умников про не законность нахождения на улице без документов.
lextur2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:54

Re: Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через

Если бы человек не быковал, то и штрафа не было бы. Грубо пошёл на принцип и получил.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:41

Ну пояснення все змінює, уявний покупець просто упертий баран, тому йому впаяли
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:44

ВСЕ эти карантинные "постанови" , по которым нельзя без маски - НЕЗАКОННЫ априори. Постановлениями Кабмин и отдельные министры могут командовать своими подчиненными, а для всего народа должны быть законы, при чем которые не противоречат конституции и международным нормам.
Апелляцию пусть подаёт
А вообще - нехрен скандалить с продавцами.
Мало того что власть - г.вно, так ещё не хватало нам, людям, сраться между собой
tep_poly
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:57

Прочитайте постанову

  Tamagoch написав:я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))
а вы прочитайте, что написано в той постанове кабмина - там сказано нужно иметь при себе, а не то что человек должен это предъявлять) я точно также не собираюсь никому ничего показывать, а так у меня оно всегда в приложении Дiя есть))
olezhkafp
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:35

Якщо Галицький районний суд зміг довести нечинність Конституції, відповідність постанови Кабміну неоголошеному надзвичайному стану і невиданому указу Президента про оголошення надзвичайного стану, тоді цьому покупцю пряма дорога в апеляційний суд і далі по інстанціях. Бо дійсно, ніхто не має права нікого примушувати носити абсолютно непотрібну маску, документи та пред'являти їх на вимогу співробітників поліції.
pvol69
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:37

Ну как они штраф дали если документов нет. То есть они не имеют право держать человека без документов, то есть он бомж..
tarasvpas13
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