Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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Постанова КМ 1236 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n5) Ст 2.2: З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється: п.2: перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.
Это для умников про не законность нахождения на улице без документов.
ВСЕ эти карантинные "постанови" , по которым нельзя без маски - НЕЗАКОННЫ априори. Постановлениями Кабмин и отдельные министры могут командовать своими подчиненными, а для всего народа должны быть законы, при чем которые не противоречат конституции и международным нормам. Апелляцию пусть подаёт А вообще - нехрен скандалить с продавцами. Мало того что власть - г.вно, так ещё не хватало нам, людям, сраться между собой
Tamagoch написав:я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))
а вы прочитайте, что написано в той постанове кабмина - там сказано нужно иметь при себе, а не то что человек должен это предъявлять) я точно также не собираюсь никому ничего показывать, а так у меня оно всегда в приложении Дiя есть))
Якщо Галицький районний суд зміг довести нечинність Конституції, відповідність постанови Кабміну неоголошеному надзвичайному стану і невиданому указу Президента про оголошення надзвичайного стану, тоді цьому покупцю пряма дорога в апеляційний суд і далі по інстанціях. Бо дійсно, ніхто не має права нікого примушувати носити абсолютно непотрібну маску, документи та пред'являти їх на вимогу співробітників поліції.