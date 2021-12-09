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Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 02:02
Mirax написав:
Правила дорожнього руху не порушують прав і свобод, а є лише правилами користування транспотною інфраструктурою. А от примушення носити маски і вакцинація без НС чи ВС, це вже медичні екперименти над людиною без її добровільної згоди заборонені Нюрнберзьким кодексом і ст.28 Конституції України Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Я считаю своим неотъемлемым правом ездить 200 км/ч пьяным по городу. Все это ваши ограничения по скорости и промилле ограничивают мою свободу. Если я кого-то убью, то согласен отвечать перед законом. А до того момента не смейте меня останавливать и штрафовать!
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Додано: Вів 14 гру, 2021 02:13
Gastarbaiter написав:
Я считаю своим неотъемлемым правом ездить 200 км/ч пьяным по городу. Все это ваши ограничения по скорости и промилле ограничивают мою свободу. Если я кого-то убью, то согласен отвечать перед законом. А до того момента не смейте меня останавливать и штрафовать!
Та хоч сторч головою об бетон. Головне правило - ДДД.
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