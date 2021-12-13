Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...

А не до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання? Стаття 263 КуПАП.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 01:35
Додано: Вів 14 гру, 2021 01:39
Додано: Вів 14 гру, 2021 02:02
Я считаю своим неотъемлемым правом ездить 200 км/ч пьяным по городу. Все это ваши ограничения по скорости и промилле ограничивают мою свободу. Если я кого-то убью, то согласен отвечать перед законом. А до того момента не смейте меня останавливать и штрафовать!
Додано: Вів 14 гру, 2021 02:13
Та хоч сторч головою об бетон. Головне правило - ДДД.
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:06
Додано: Чет 16 гру, 2021 21:12
до 3 годин і то за наявності підстав встановлювати особу.
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