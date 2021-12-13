Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...

Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:47

_hunter написав: Mirax написав: _hunter написав: 15 суток в "обезъяннике" -- на выяснение личности 15 суток в "обезъяннике" -- на выяснение личности

А не до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання? Стаття 263 КуПАП. А не до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання? Стаття 263 КуПАП.

Да пофиг: пусть хоть сутки будет -- неадеквата же каждый день ловить можно Да пофиг: пусть хоть сутки будет -- неадеквата же каждый день ловить можно

, Вы хотя бы знаете, что по статье 6 Конвенцииподпадают под действие ее. А в уголовной части статьи 6 Конвенции более серьезные гарантии защиты, по сравнению с гражданской ее частью, в том числе, право на бесплатного адвоката засчет государства.подпадает также под положения Протокола № 7 до Конвенции, который гарантирует право на апелляционное обжалование (в гражданских делах по Конвенции достаточно решения одной судебной инстанции),, а также запрещает двойное наказание за одно и то же правонарушение.Вы будете оплачивать этот "банкет" за свой счет или, как всегда, государственный бюджет будет расплачиваться?В АРК возникла любопытная ситуация, когда повздорили судья и прокурор, и вот что из этого вышло:В качестве примера ссылка на современность, когда "наступили на примерно те же грабли", но выросла сумма в евро: