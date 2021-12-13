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Ще одного українця оштрафували
на 17 тисяч гривень через...

Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 01:35

  _hunter написав:15 суток в "обезъяннике" -- на выяснение личности :lol:

А не до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання? Стаття 263 КуПАП.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 01:39

  _hunter написав:О! -- приятно видеть почти адекватного неадеквата :lol:

Пиши ще, майже мудрий грамотей, твоя думка дуже важлива для нас!
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 02:02

  Mirax написав:Правила дорожнього руху не порушують прав і свобод, а є лише правилами користування транспотною інфраструктурою. А от примушення носити маски і вакцинація без НС чи ВС, це вже медичні екперименти над людиною без її добровільної згоди заборонені Нюрнберзьким кодексом і ст.28 Конституції України Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Я считаю своим неотъемлемым правом ездить 200 км/ч пьяным по городу. Все это ваши ограничения по скорости и промилле ограничивают мою свободу. Если я кого-то убью, то согласен отвечать перед законом. А до того момента не смейте меня останавливать и штрафовать!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 02:13

  Gastarbaiter написав:Я считаю своим неотъемлемым правом ездить 200 км/ч пьяным по городу. Все это ваши ограничения по скорости и промилле ограничивают мою свободу. Если я кого-то убью, то согласен отвечать перед законом. А до того момента не смейте меня останавливать и штрафовать!

Та хоч сторч головою об бетон. Головне правило - ДДД.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:06

  Mirax написав:
  _hunter написав:15 суток в "обезъяннике" -- на выяснение личности :lol:

А не до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання? Стаття 263 КуПАП.

Да пофиг: пусть хоть сутки будет -- неадеквата же каждый день ловить можно :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:12

  _hunter написав:
  Mirax написав:
  _hunter написав:15 суток в "обезъяннике" -- на выяснение личности :lol:

А не до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання? Стаття 263 КуПАП.

Да пофиг: пусть хоть сутки будет -- неадеквата же каждый день ловить можно :lol:

до 3 годин і то за наявності підстав встановлювати особу.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:47

  _hunter написав:
  Mirax написав:
  _hunter написав:15 суток в "обезъяннике" -- на выяснение личности :lol:

А не до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання? Стаття 263 КуПАП.

Да пофиг: пусть хоть сутки будет -- неадеквата же каждый день ловить можно :lol:

_hunter, Вы хотя бы знаете, что по статье 6 Конвенции административное задержание (арест) подпадают под действие ее уголовной части. А в уголовной части статьи 6 Конвенции более серьезные гарантии защиты, по сравнению с гражданской ее частью, в том числе, право на бесплатного адвоката засчет государства.

Административное задержание (арест) подпадает также под положения Протокола № 7 до Конвенции, который гарантирует право на апелляционное обжалование (в гражданских делах по Конвенции достаточно решения одной судебной инстанции), возмещение в случае незаконного осуждения, а также запрещает двойное наказание за одно и то же правонарушение.

Вы будете оплачивать этот "банкет" за свой счет или, как всегда, государственный бюджет будет расплачиваться?

В АРК возникла любопытная ситуация, когда повздорили судья и прокурор, и вот что из этого вышло:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437#Text

В качестве примера ссылка на современность, когда "наступили на примерно те же грабли", но выросла сумма в евро:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f64#Text
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 01:20

  _hunter написав:Для пэресичного вильнолюдя -- ничем: что те что эти исполнять нужно
Статья 6 Закона Украины «О нормативно-правовых актах»

_hunter, такого закона в Украине нет.
Это только проект закона 2010 года, который так и остался проектом:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... PT00I.html

Поэтому для чиновника только Конституция и законы Украины (часть 2 статьи 19 Конституции), а все иное лишь в случае, если принято во исполнение Конституции и законов Украины и не противоречит им.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 01:26

  volodymyr_protsyuk написав:Хтось пояснить яким чином карантин у теперішньому вигляді та масочий режим обмежує свободу пересування ? Бо всі про це говорять, а пояснити не можуть

Рішення Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 з окремими думками суддів, зокрема, судді Сліденка І.Д.:
https://ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
Igneus
 
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