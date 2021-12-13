Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...

А не до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання? Стаття 263 КуПАП.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 01:35
Додано: Вів 14 гру, 2021 01:39
Додано: Вів 14 гру, 2021 02:02
Я считаю своим неотъемлемым правом ездить 200 км/ч пьяным по городу. Все это ваши ограничения по скорости и промилле ограничивают мою свободу. Если я кого-то убью, то согласен отвечать перед законом. А до того момента не смейте меня останавливать и штрафовать!
Додано: Вів 14 гру, 2021 02:13
Та хоч сторч головою об бетон. Головне правило - ДДД.
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:06
Додано: Чет 16 гру, 2021 21:12
до 3 годин і то за наявності підстав встановлювати особу.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:47
_hunter, Вы хотя бы знаете, что по статье 6 Конвенции административное задержание (арест) подпадают под действие ее уголовной части. А в уголовной части статьи 6 Конвенции более серьезные гарантии защиты, по сравнению с гражданской ее частью, в том числе, право на бесплатного адвоката засчет государства.
Административное задержание (арест) подпадает также под положения Протокола № 7 до Конвенции, который гарантирует право на апелляционное обжалование (в гражданских делах по Конвенции достаточно решения одной судебной инстанции), возмещение в случае незаконного осуждения, а также запрещает двойное наказание за одно и то же правонарушение.
Вы будете оплачивать этот "банкет" за свой счет или, как всегда, государственный бюджет будет расплачиваться?
В АРК возникла любопытная ситуация, когда повздорили судья и прокурор, и вот что из этого вышло:
В качестве примера ссылка на современность, когда "наступили на примерно те же грабли", но выросла сумма в евро:
Додано: П'ят 17 гру, 2021 01:20
_hunter, такого закона в Украине нет.
Это только проект закона 2010 года, который так и остался проектом:
Поэтому для чиновника только Конституция и законы Украины (часть 2 статьи 19 Конституции), а все иное лишь в случае, если принято во исполнение Конституции и законов Украины и не противоречит им.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 01:26
Рішення Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 з окремими думками суддів, зокрема, судді Сліденка І.Д.:
Додано: П'ят 17 гру, 2021 01:32
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