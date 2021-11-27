Про це повідомив заступник міністра економіки Денис Кудін під час форуму "Стійкості України перед кризами: погляд у майбутнє".
Дивися повний текст Мінекономіки планує скоротити кількість держкомпаній в 175 разів.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:23
Мінекономіки планує скоротити кількість держкомпаній в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки планує скоротити кількість держкомпаній в 175 разів.
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:24
Давно об этом говорят, но что-то дело движется медленно. Не спешат... дерибан продолжается
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