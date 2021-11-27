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Мінекономіки планує скоротити
кількість держкомпаній в...

Мінекономіки планує скоротити кількість держкомпаній в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:23

Мінекономіки планує скоротити кількість держкомпаній в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра економіки Денис Кудін під час форуму "Стійкості України перед кризами: погляд у майбутнє".

Дивися повний текст Мінекономіки планує скоротити кількість держкомпаній в 175 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:24

Давно об этом говорят, но что-то дело движется медленно. Не спешат... дерибан продолжается
fishman
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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