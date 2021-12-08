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Українці активно скуповують
електромобілі: Топ-5...

Українці активно скуповують електромобілі: Топ-5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:49

Українці активно скуповують електромобілі: Топ-5...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий місяць український автопарк поповнили 905 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Дивися повний текст Українці активно скуповують електромобілі: Топ-5 найпопулярніших моделей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:50

А что делать когда аккумы гавкнут?
5 лет покатался и на свалку или нужно искать лоха чтобы ему продать?
Ну и как влияет количество электромобилей на цену за электричество для населения?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:10

p_a_l
Вроде как вариант с лохом и описан в статье выше. Доля новых авто из перечня - только 13 процентов, остальное лотерея.
xmen
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:32

  p_a_l написав:Ну и как влияет количество электромобилей на цену за электричество для населения?

тариф для населения низкий за счет перекрестного субсидирования от тарифа юриков, поэтому, в случае резкого изменения пропорции соотношения объемов потребления электроэнергии население\юрики, придется поднимать тариф для населения или опять для юридических потребителей, чтобы закрыть дыру.
Вадим Жураковский
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