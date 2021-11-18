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За програмою «Велике будівництво» відремонтовано дорогу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 гру, 2021 14:16
Пропонуємо до обговорення:
У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлено дорогу через Торунський перевал, який є одним з найвищих у Карпатах.
Дивися повний текст За програмою «Велике будівництво» відремонтовано дорогу через Торунський перевал
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 14:16
Там раньше был полный песец...
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Romann125
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