12-річна художниця Нілу Хейс заробила $1,6 млн, продаючи свої картини у вигляді NFT.
Дивися повний текст 12-річна художниця заробила $1,6 млн на портретах у вигляді NFT.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:57
12-річна художниця заробила $1,6 млн на портретах у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 12-річна художниця заробила $1,6 млн на портретах у вигляді NFT.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:57
Просто кто-то, случайно ткнув пальцем, выбрал её коллекцию следующей для раскрутки.
Вот вам пример самого-самого NFT из всех, дальше уже некуда - и не продан ведь до сих пор :)
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