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12-річна художниця заробила
$1,6 млн на портретах у...

12-річна художниця заробила $1,6 млн на портретах у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:57

12-річна художниця заробила $1,6 млн на портретах у...

Пропонуємо до обговорення:
12-річна художниця Нілу Хейс заробила $1,6 млн, продаючи свої картини у вигляді NFT.

Дивися повний текст 12-річна художниця заробила $1,6 млн на портретах у вигляді NFT.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:57

Просто кто-то, случайно ткнув пальцем, выбрал её коллекцию следующей для раскрутки.
Вот вам пример самого-самого NFT из всех, дальше уже некуда - и не продан ведь до сих пор :)
https://opensea.io/assets/matic/0x29533 ... 0100673537
finuser336
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Модератори: Ірина_, Модератор

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