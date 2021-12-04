Останнім часом неабиякої популярності набувають автівки зі США.
Дивися повний текст Скільки коштує машина зі США.
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Додано: Суб 11 гру, 2021 10:14
Скільки коштує машина зі США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує машина зі США.
Додано: Суб 11 гру, 2021 10:14
Ребята, может, кто-то пояснит мне, почему "Услуги брокера, экспедитора – до 1 тыс. долл." стоят так дорого? Это официальная коррупционная составляющая на таможне (свои брокерские компании руководителей таможни?). На растаможку авто у брокера уходит 15 минут.
Додано: Суб 11 гру, 2021 17:38
афтар жжёт
Не верьте написанному.
Берём реальный пример.
Вот расходы по автомобилю 2020 года, стоимостью 12100$ на аукционе.
Комиссия Свифт перевода - 100
Сборы аукциона - 830
Доставка из США - 1210
Страховка - 259
Брокер - 200 (некоторые берут дороже)
Портовые услуги - 450 (Одесса ахуевшая)
Стоянка в порту - 40
Растаможка - 4340
Доставка из порта - 200
Сертификация - 230
Пенсионный фонд - 388
Комиссия фирмы пригонщиков - от 200
Ремонт - это уже индивидуально. Например, ремонт на этот автомобиль мне обошёлся около 2000, но это при условии, что весь ремонт я делал сам.
По итогу я получил почти новый автомобиль (пробег 1000 км) примерно за 22000$.
Такой автомобиль в атосалоне стоит 42000$ + 2000$ пенсионный фонд.
Вот и считайте, есть смысл брать автомобиль в США или нет.
Додано: Суб 11 гру, 2021 17:48
Re: Скільки коштує машина зі США
Додано: Суб 11 гру, 2021 18:25
deneg net
А чому самі американці битих машин не хочуть? Подушки безпеки після відновлення можуть спрацювати а можуть і ні. Заводска покраска це заводска покраска, жодна майстерня так не пофарбує
Додано: Суб 11 гру, 2021 18:28
Это биток. Подушки стрельнули в руле и в ремне. Машину восстанавливал сам, потом гонял к дилеру на проверку. Пацаны мне не верили, что я в гараже собрал автомобиль, как с конвейра. Всё сделано идеально. Подшили только второй брелок, потому что авто из США приходят с одним.
Это не правда. На аукционе со мной торговались американцы, и торговались до последнего. Много раз им проиграл пока выиграл. Но, берут они только свежие машины. После восстановления подушки работают также как и с конвейера. Для этого я и проверял авто у официального дилера. И по покраске сейчас проблем нет. Технология уже отточена. После покраски всё полируется до состояния конвейера. Даже с моей сложной краской с ксераликом всё покрашено идеально.
Это когда берёшь машину у перекупов, то там и подушек нет, и покраска дешман, и зазоры гуляют, и развала нет и т.д.
Я собирал автомобиль сам. Кроме моих рук этот автомобиль других рук не видел. Специально ездил в автосалон и копировал всё с нового авто. Поэтому от нового он отличается только аварийной историей. Работа по восстановлению сложная, тем более, что это авто 2020 года, и информации по нему в интернете ещё нет. Но, при желании всё возможно.
P.S. Уже успел накатать 20000. Всё супер. Новый автомобиль - это всегда жир. А когда он достаётся за полцены, то это жир с наваром
Востаннє редагувалось deneg net в Суб 11 гру, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 гру, 2021 18:55
Re: Скільки коштує машина зі США
Американці торгувались щоб пофіксити та перепродати. Якщо продавець добросовісний то таку машину помітить як rebuild і додасть Carfax
Такі машини ідуть по нижчій ціні, і багато канадців та американців, принципово їх не куплять.
Я наприклад rebuild ніколи собі не візьму. Якщо ремонт роблять не якісно намагаються зекономити потім вилазять не дешеві проблеми. Якісний ремонт може зробити ділер а покраска в «стерильних» умовах при високій температурі тільки завод. Плюс OEM запчастини коштують ну дуже дорого. А aftermarket це туфта якість.
Нормальну покраску навіть на багатьох заводах освоїти не можуть, бачив купу машин з peeling off painting
Toyota нормально фарбує свої машини ну і ауді бехи з дорожчих
Додано: Суб 11 гру, 2021 19:08
Ukrainian
Я купил у страховой. По Карфаксу этот автомобиль попал в дтп после 3-х недель пользования.
Запчасти купил в оригинале. Кстати, на свежие модели найти реплику не просто, поэтому оригинал в приоритете. Был очень удивлён, что на авто 20-го года запчастей куча в наличии. Много чего брал у дилера по акции. Цены были очень приятные.
с покраской главная проблема - это мусор. Сделать идеально чистый воздух при покраске невозможно. Поэтому маляра идут на хитрость. Наносят чуть больше лака, а потом полируют до необходимой толщины. При этом и шагрень уходит и мусор сполировывается.
Собирал всё сам. Ездил неоднократно к дилеру за информацией и запчастями. За это время успели подружиться. После ремонта они заценили мой труд, и сказали, что такого ещё не видели, чтобы в гараже собрать всё в идеале. Все зазоры и размеры совпадают с автомобилем из салона с точностью 0,1 мм. Развал даже делать не пришлось, потому что комп показал идеальное состояние. Все датчики, радар, система слежения за полосами и прочая высокоточная техника стояли на своих местах и регулировать тоже не надо было. Такую точность соблюсти очень тяжело, но мне удалось. Поэтому качественный ремонт может сделать не только дилер. Главное желание и руки из правильного места.
Додано: Суб 11 гру, 2021 19:44
Re: Скільки коштує машина зі США
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