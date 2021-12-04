Скільки коштує машина зі США

Додано: Суб 11 гру, 2021 18:28

Ukrainian написав: deneg net написав: По итогу я получил почти новый автомобиль (пробег 1000 км) По итогу я получил почти новый автомобиль (пробег 1000 км)

Битий ? Утопленик? Дата кабелем та програмою для ноутбука не тестував? Подушки безпеки працюють ? Битий ? Утопленик? Дата кабелем та програмою для ноутбука не тестував? Подушки безпеки працюють ?

Ukrainian написав: deneg net

А чому самі американці битих машин не хочуть? Подушки безпеки після відновлення можуть спрацювати а можуть і ні. Заводска покраска це заводска покраска, жодна майстерня так не пофарбує А чому самі американці битих машин не хочуть? Подушки безпеки після відновлення можуть спрацювати а можуть і ні. Заводска покраска це заводска покраска, жодна майстерня так не пофарбує

Это биток. Подушки стрельнули в руле и в ремне. Машину восстанавливал сам, потом гонял к дилеру на проверку. Пацаны мне не верили, что я в гараже собрал автомобиль, как с конвейра. Всё сделано идеально. Подшили только второй брелок, потому что авто из США приходят с одним.Это не правда. На аукционе со мной торговались американцы, и торговались до последнего. Много раз им проиграл пока выиграл. Но, берут они только свежие машины. После восстановления подушки работают также как и с конвейера. Для этого я и проверял авто у официального дилера. И по покраске сейчас проблем нет. Технология уже отточена. После покраски всё полируется до состояния конвейера. Даже с моей сложной краской с ксераликом всё покрашено идеально.Это когда берёшь машину у перекупов, то там и подушек нет, и покраска дешман, и зазоры гуляют, и развала нет и т.д.Я собирал автомобиль сам. Кроме моих рук этот автомобиль других рук не видел. Специально ездил в автосалон и копировал всё с нового авто. Поэтому от нового он отличается только аварийной историей. Работа по восстановлению сложная, тем более, что это авто 2020 года, и информации по нему в интернете ещё нет. Но, при желании всё возможно.P.S. Уже успел накатать 20000. Всё супер. Новый автомобиль - это всегда жир. А когда он достаётся за полцены, то это жир с наваром