Які переваги дає закон «Про недержавне пенсійне...

Додано: Пон 13 гру, 2021 10:22

Прекрасная тема... для развода лохов... проходили это в 1992-1996 годах, 2001-2004, 2007-2008, 2013-2014... Для тел с короткой памятью напоминаю... в период с 26.12.1992 по 01.01.1993 курс доллара по отношению к купонокарбованцу вырос в 1,5 раза за неделю. И к введению гривны в1996 году опустился в курсу 180000 карбованцев за 1 бакс (официальный курс 167000 крб/1 уе) подешевев за 3 года в 20 раз!!! в период 2001-2004 кс с 2,5 до 5 грн за бакс = 100% девальвация, в 2008 г грн упала в 1,6 раза, в 13-14 в 3 раза... а так как как фонды негосударственные и механизм защиты от инфляции, девальвации, банкротства не вполне ясен, то через 20 лет, на те деньги, которые вы откладывали на обеспеченную старость, можно будет пару раз сходить в Макдональдс. как по мне лучше "любить" это государство на налоги, все что можешь сэкономить превращать в мультивалютную корзину плюс голд. понимаю что сейчас посыпится куча каках на вентилятор, о том что налоги нужно платить.... нужно.. но в нормальной стране... у нас на одного с сошкой, семеро с ложкой, куча уродов ничего не производящих, и практически не делающих, сидящих в налоговых, и других службах кровопийцев, которые если бы внезапно все выздохли, то страна особо и не заметила.. Короче тема из фильма "приключения Буратино" заройте свои денежки на поле чудес...