RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які переваги дає закон
«Про недержавне пенсійне...

Які переваги дає закон «Про недержавне пенсійне...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 10:22

Які переваги дає закон «Про недержавне пенсійне...

Пропонуємо до обговорення:
Закон «Про недержавне пенсійне забезпечення» відкриває низку можливостей для українців.

Дивися повний текст Які переваги дає закон «Про недержавне пенсійне забезпечення».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96633
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 10:22

Прекрасная тема... для развода лохов... проходили это в 1992-1996 годах, 2001-2004, 2007-2008, 2013-2014... Для тел с короткой памятью напоминаю... в период с 26.12.1992 по 01.01.1993 курс доллара по отношению к купонокарбованцу вырос в 1,5 раза за неделю. И к введению гривны в1996 году опустился в курсу 180000 карбованцев за 1 бакс (официальный курс 167000 крб/1 уе) подешевев за 3 года в 20 раз!!! в период 2001-2004 кс с 2,5 до 5 грн за бакс = 100% девальвация, в 2008 г грн упала в 1,6 раза, в 13-14 в 3 раза... а так как как фонды негосударственные и механизм защиты от инфляции, девальвации, банкротства не вполне ясен, то через 20 лет, на те деньги, которые вы откладывали на обеспеченную старость, можно будет пару раз сходить в Макдональдс. как по мне лучше "любить" это государство на налоги, все что можешь сэкономить превращать в мультивалютную корзину плюс голд. понимаю что сейчас посыпится куча каках на вентилятор, о том что налоги нужно платить.... нужно.. но в нормальной стране... у нас на одного с сошкой, семеро с ложкой, куча уродов ничего не производящих, и практически не делающих, сидящих в налоговых, и других службах кровопийцев, которые если бы внезапно все выздохли, то страна особо и не заметила.. Короче тема из фильма "приключения Буратино" заройте свои денежки на поле чудес...
gento44
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 05.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто...
R2 » Пон 13 гру, 2021 16:26
5 191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 18:59
astatempo
Зеленський підписав закон про виділення 8 мільярдів на...
R2 » Сер 08 гру, 2021 15:58
7 364
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 17:11
moveton
Податковий закон може зробити директорів підприємств...
R2 » Чет 02 гру, 2021 13:46
7 490
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 08:54
espanol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.