Прем'єр запропонував дозволити примусове вилучення...
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safonovstanislav написав:Это ведь не отменяет факт национализации за 1 грн? Почему не 2 гривны или не 50 копеек? Вот, приглянется кому-то земля под вашим домом, вы думаете её будут национализировать дороже, чем собственность олигархов?
Это не отменяет факт национализации, но сильно меняет баланс выгоды. Если предположить, что земля под домом для меня не бесценна, как память и я взял под её залог многомиллардный кредит (допустим, намного более крупный, чем эта земля реально стоит), то мне кажется выгодным, чтобы кто-то эту землю забрал себе вместе с обязательствами выплаты по кредиту. Ну а если за это счастье не я ему, а он мне заплатит, пусть хоть 10 копеек - это вообще круто.
Это говорит лишь о том, что у олигархов значительно больше возможностей по защите своего имущества и они могут даже отъём своей собственности превратить в выгоду для себя. Если вы также успеете, к своей отбираемой земле, быстро прицепить долг на 100 миллиардов, то боятся нечего
Чомусь, коли така норма використовується у Європі, це нормально. А коли кожен метр землі навколо найбільших міст "розподілений", незважаючи на те, що ринок тільки-но відкрився, і це створює величезні проблеми для суспільства та держави бо немає можливості будувати дороги та розв'язки, це ненормально. У Греції, наприклад, у 70-ти роки уряд (військовий) взагалі примусово конфісковував землі для будівництва доріг тому, що впродовж десятиліть доріг просто не було жодної можливості побудувати. І нічого, зараз всі радіють. Кільцеву навкруги Києва неможливо спорудити саме за цієї ж причини, неможливо збудувати або розширити рокади, які вкрай потрібні для розвантаження основних доріг, забитих зараз вщент щасливими власниками начебто дешевої нерухомості за містом. Цей вузол треба розрубувати, і це нормально.