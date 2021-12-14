|
|
|
Новий порядок реєстрації місця проживання - роз'яснення КМДА
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 13:35
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, розповідає, що нового запроваджено у порядку реєстрації місця проживання для фізичних осіб.
Дивися повний текст Новий порядок реєстрації місця проживання - роз'яснення КМДА
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96669
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 14 гру, 2021 13:35
место регистрации не дает лицу оснований ... на проживание и/или права пользования жильем). Это лишь адрес для ... информирование государства о том, где вы проживаете.
Вот как раз именно она и даёт право проживания, при чём независимо от того есть какой-либо договор аренды или нет.
-
Grover
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 гру, 2021 13:53
Grover написав:
место регистрации не дает лицу оснований ... на проживание и/или права пользования жильем). Это лишь адрес для ... информирование государства о том, где вы проживаете.
Вот как раз именно она и даёт право проживания, при чём независимо от того есть какой-либо договор аренды или нет.
Читаем "ЗАКОН УКРАЇНИ
Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Сфера дії Закону
3. Декларування місця проживання, реєстрація місця проживання (перебування) особи не є підставою для набуття такою особою права володіння, користування чи розпорядження житлом (у тому числі не є підставою для вселення чи визнання за особою права на проживання та/або права користування житлом), про проживання в якому особа повідомила.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5734
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|