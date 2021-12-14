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Новий порядок реєстрації місця
проживання - роз'яснення КМДА

Новий порядок реєстрації місця проживання - роз'яснення КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 13:35

Новий порядок реєстрації місця проживання - роз'яснення КМДА

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, розповідає, що нового запроваджено у порядку реєстрації місця проживання для фізичних осіб.

Дивися повний текст Новий порядок реєстрації місця проживання - роз'яснення КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 13:35

место регистрации не дает лицу оснований ... на проживание и/или права пользования жильем). Это лишь адрес для ... информирование государства о том, где вы проживаете.

Вот как раз именно она и даёт право проживания, при чём независимо от того есть какой-либо договор аренды или нет.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 13:53

  Grover написав:
место регистрации не дает лицу оснований ... на проживание и/или права пользования жильем). Это лишь адрес для ... информирование государства о том, где вы проживаете.

Вот как раз именно она и даёт право проживания, при чём независимо от того есть какой-либо договор аренды или нет.

Читаем "ЗАКОН УКРАЇНИ
Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Сфера дії Закону

3. Декларування місця проживання, реєстрація місця проживання (перебування) особи не є підставою для набуття такою особою права володіння, користування чи розпорядження житлом (у тому числі не є підставою для вселення чи визнання за особою права на проживання та/або права користування житлом), про проживання в якому особа повідомила.
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