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Стартап: дирижабль на водневому
паливі зможе нести у...

Стартап: дирижабль на водневому паливі зможе нести у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:26

Стартап: дирижабль на водневому паливі зможе нести у...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість транспортування вантажу буде вчетверо дешевша, ніж у існуючих літаків.

Дивися повний текст Стартап: дирижабль на водневому паливі зможе нести у 8-10 разів більше вантажу, ніж звичайний літак.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:26

Историю не читают.
В нашем веке главное скорость.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:37

Zeppelin 2.0
to p_a_l: для них взлетные площадки в разы меньше, размещать их можно ближе к населенным пунктам (то бишь к конечным адресатам). Доставка это не только "из Лондона до Парижа перелететь", а еще и довезти до Хитроу и от Орли. С учетом сокращения расстояния "последней мили" общее время доставки может и не увеличится.
Radon
 
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