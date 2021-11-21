Вартість транспортування вантажу буде вчетверо дешевша, ніж у існуючих літаків.
Дивися повний текст Стартап: дирижабль на водневому паливі зможе нести у 8-10 разів більше вантажу, ніж звичайний літак.
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Додано: Суб 25 гру, 2021 10:26
Стартап: дирижабль на водневому паливі зможе нести у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стартап: дирижабль на водневому паливі зможе нести у 8-10 разів більше вантажу, ніж звичайний літак.
Додано: Суб 25 гру, 2021 10:37
Zeppelin 2.0
to p_a_l: для них взлетные площадки в разы меньше, размещать их можно ближе к населенным пунктам (то бишь к конечным адресатам). Доставка это не только "из Лондона до Парижа перелететь", а еще и довезти до Хитроу и от Орли. С учетом сокращения расстояния "последней мили" общее время доставки может и не увеличится.
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