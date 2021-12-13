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«Антонов» презентував перший
серійний літак Ан-178 (фото)

«Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:17

«Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Антонов" презентувало перший військово-транспортний літак Ан-178, який призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:17

"«Зокрема, вперше в Україні ДП «Антонов», НТК «Екран», ПрАТ «ФЕД», ДП «ХАКБ» розробили і запровадили сучасну систему електронного керування літаком, систему керування механізацією крила. ДП «ВО «Південний машинобудівний завод» налагодило випуск основних стійок шасі." А все остальное, надо полагать, из "країн Європи, США, Канади"?
Современный самолет - это не только системы управления, но и современные материалы для фюзеляжа. крыльев, двигателей. Если основные компоненты (по значению и стоимости) импортные из высокоразвитых стран, то самолет будет золотым. Организация производства современных самолетов в Украине выгодна лишь в надежде на экспорт.
О какой серийном выпуске идет речь, если пока планируется только 3 самолета?
abutjugin53
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