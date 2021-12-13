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«Антонов» презентував перший
серійний літак Ан-178 (фото)

«Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото)
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:17

«Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Антонов" презентувало перший військово-транспортний літак Ан-178, який призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

Дивися повний текст «Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:17

"«Зокрема, вперше в Україні ДП «Антонов», НТК «Екран», ПрАТ «ФЕД», ДП «ХАКБ» розробили і запровадили сучасну систему електронного керування літаком, систему керування механізацією крила. ДП «ВО «Південний машинобудівний завод» налагодило випуск основних стійок шасі." А все остальное, надо полагать, из "країн Європи, США, Канади"?
Современный самолет - это не только системы управления, но и современные материалы для фюзеляжа. крыльев, двигателей. Если основные компоненты (по значению и стоимости) импортные из высокоразвитых стран, то самолет будет золотым. Организация производства современных самолетов в Украине выгодна лишь в надежде на экспорт.
О какой серийном выпуске идет речь, если пока планируется только 3 самолета?
abutjugin53
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:43

abutjugin53
1. В замещении российских деталей привлекли к участию более 30 предприятий Украины;
2. Российские блоки (в основном - электроника), разработанные ещё за царя гороха, заменили современными импортными;
3. Да, стоимость самолёта выросла в ДВА раза - был за 25 млн $, теперь 50 млн $ ;
4. Нужно было давным-давно отказываться от российских деталей и ориентироваться на мировые образцы, но "лучше поздно, чем никогда." Тем более, что сама Россия от наших деталей начала отказываться ещё с 2007-2008 годов. Вот только движки от Мотор-Сич не могут повторить, зато мы не смогли выкинуть из 178-го российский вспомогательный двигатель ТР18-100 ;)
5. А что касается цены - смотрите на прямых конкурентов, например, Embraer KC-390, Стоимость единицы: $50 -55 млн. Ну так другим нужно брать клиента, а не только ценой!
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:07

  LutsMan написав:abutjugin53
1. В замещении российских деталей привлекли к участию более 30 предприятий Украины;

Это замечательно, но каковы перспективы на развитие серийного выпуска?

  LutsMan написав:2. Российские блоки (в основном - электроника), разработанные ещё за царя гороха, заменили современными импортными;

Значит своих в перспективе даже нет.
- А как с сертификацией на международных авиалиниях?

  LutsMan написав:3. Да, стоимость самолёта выросла в ДВА раза - был за 25 млн $, теперь 50 млн $ ;

:cry: :oops:
Пал $,
С другой стороны поиск заказчиков не даёт перспектив к снижению цен за счёт "серийности"... :cry:
  LutsMan написав:4. Нужно было давным-давно отказываться от российских деталей и ориентироваться на мировые образцы, но "лучше поздно, чем никогда." Тем более, что сама Россия от наших деталей начала отказываться ещё с 2007-2008 годов. Вот только движки от Мотор-Сич не могут повторить, зато мы не смогли выкинуть из 178-го российский вспомогательный двигатель ТР18-100 ;)

Кто ищет - тот найдёт. Были бы перспективные заказы.
  LutsMan написав:5. А что касается цены - смотрите на прямых конкурентов, например, Embraer KC-390, Стоимость единицы: $50 -55 млн. Ну так другим нужно брать клиента, а не только ценой!

Спустя пяток лет цена у них взлетит на 30%, по исчерпанию готового на сегодня металла.

Но любые перспективы укладываются в уже законченные проекты от "АН"
1. - Ливия?
2. - Латинская Америка(вот Вам и Embraer KC-390 )
3. - Турция?
4. - Наличие ремонтной базы для своих (В памяти стоящий президентский борт Ан-148-100В, регистрационный номер UR-UKR, выпущен в 2011 году)
..............................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 06:32

  Kudrjavuy написав:Это замечательно, но каковы перспективы на развитие серийного выпуска?

Серийного ? Честно ? Я не вижу никаких. Только мелко-серийное производство.

  Kudrjavuy написав:Значит своих в перспективе даже нет.

По планёру (фюзеляж, крыло, хвост, шасси, двигатели и т.д.) у нас всё своё и это ОЧЕНЬ МНОГО - это супер! Можем! А вот по электронике, системы навигации и т.д. - только импорт. Увы, своего нет и не будет. И это нормально.
  Kudrjavuy написав:- А как с сертификацией на международных авиалиниях?

За счёт использования унифицированных импортных комплектующих, которые уже сертифицированы и успешно работают во многих самолётах (Боинг,Айрбасс и т.д.) сертификация проходит гораздо легче и быстрее - это, как раз, плюс от взаимодействия с мировым авиа рынком, а не Россией.
  Kudrjavuy написав:С другой стороны поиск заказчиков не даёт перспектив к снижению цен за счёт "серийности"... :cry:

Как я уже говорил - нужно брать не ценой, а другим - уникальностью разработок планёра, двигателя, удачными решениями, ценой сервиса и т.д. В конце-концов, наши Мрии и Русланы на весь мир известны и зарабатывают деньги - только благодаря им Украина вообще не потеряла уникальный завод Антонов.

  Kudrjavuy написав:
  LutsMan написав:зато мы не смогли выкинуть из 178-го российский вспомогательный двигатель ТР18-100 ;)

Кто ищет - тот найдёт. Были бы перспективные заказы.

Да, есть. Тот же Хонейвелл - даже лучше русского, но дешевле и проще, и быстрее, было переставить этот вспомогательный движ с Ан-132, который рядом на стоянке стоит ;) Ну а русским дали очередной повод сказать "Украина сама ничего не может сделать без России" :(
  Kudrjavuy написав:Спустя пяток лет цена у них взлетит на 30%, по исчерпанию готового на сегодня металла.

Украина давно уже в мировом рынке - нужно учиться жить по правилам новых реалий - отсидеться за железным занавесом и работать на советский Аэрофлот, который гарантированно купит всё, уже не получится - СССР давно кончился!

  Kudrjavuy написав:Но любые перспективы укладываются в уже законченные проекты от "АН"

Перспективы я сказал выше - нужно брать рынок тем, чем мы сильны - планёр, двигатели, уникальность разработок. Уже давно пора продавать не только "металл", но и "мозги". Собственно, это уже происходит, когда я узнаю, что бывшие сотрудники наших авиазаводов организовывают свои фирмы, которые получают заказы на разработку отдельных элементов самолёта от мировых компаний (Боинг, Айрбасс), то меня аж распирает от гордости за наших инженеров - МОЖЕМ, значит! Аутсорс - не такое уж и плохое слово, чем раньше это поймут на Антонове, тем лучше.
  Kudrjavuy написав:4. - Наличие ремонтной базы для своих (В памяти стоящий президентский борт Ан-148-100В, регистрационный номер UR-UKR, выпущен в 2011 году)
..............................

148-й внутри полностью русский самолёт, ничего удивительного. 178-й именно тем и уникален, что это, по сути, тот же 148-й, но с полностью импортной начинкой и он жизнеспособен. Только государству нужно научиться немного поддерживать свои "мозги" на мировом рынке, пока запад не выкупил эти "мозги" и не перевёз за рубеж.
Лично я поддерживаю этот контракт на покупку 178-го. Да, там куча пиара, да, именно этот борт №001 уже выкатывали (то, с чего сейчас русские ржут на своих форумах) и он летал уже, но то был "другой" по начинке самолёт, сделанный под Россию, а этот может жить в мировых реалиях. Очень надеюсь, что Антонов будет работать дальше и не заглохнет. Потому что, если Государство потеряет такие предприятия, то окончательно станет просто сырьевым придатком мирового рынка и будет поставлять только металл (железную руду) и зерно, а хочется делать самолёты, авиадвигатели, ракеты и т.д.
LutsMan
 
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