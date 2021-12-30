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Які зарплати пропонують
українським заробітчанам у Польщі

Які зарплати пропонують українським заробітчанам у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:31

Які зарплати пропонують українським заробітчанам у Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Кількість вакансій у Польщі збільшилася через сезонне зростання виробництва у деяких галузях.

Дивися повний текст Які зарплати пропонують українським заробітчанам у Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:31

На этих предприятиях ставка составляет 16 — 17 злотых в час на руки. За месяц можно заработать 4 — 6 тыс. злотых.


6000/17=353. Калькулятор не сбоит? или гиднюков без выходных в цех загоняют?
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 17:19

  summacut написав:
На этих предприятиях ставка составляет 16 — 17 злотых в час на руки. За месяц можно заработать 4 — 6 тыс. злотых.


6000/17=353. Калькулятор не сбоит? или гиднюков без выходных в цех загоняют?

Сказано ж "можно заработать". Не загоняют, но и выходные брать не заставляют. Если осилишь каждый день по 12 часов вкалывать, то несметные деньжищи твои.

Больше улыбнула работа, где труд должен быть обязательно мужским. Они, простите, там чем-то специфически мужским делают деревянные, металлические и пластиковые товары для дома?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:26

  moveton написав:Больше улыбнула работа, где труд должен быть обязательно мужским. Они, простите, там чем-то специфически мужским делают деревянные, металлические и пластиковые товары для дома?

Максимальный допустимый вес поднимаемого груза отличается для мужчин и женщин. Прописано в нормах по охране труда. Так что даже чемпионку по тяжелой атлетике не допустят к такой работе.
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