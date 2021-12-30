Кількість вакансій у Польщі збільшилася через сезонне зростання виробництва у деяких галузях.
Дивися повний текст Які зарплати пропонують українським заробітчанам у Польщі.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:31
Які зарплати пропонують українським заробітчанам у Польщі
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Дивися повний текст Які зарплати пропонують українським заробітчанам у Польщі.
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:31
6000/17=353. Калькулятор не сбоит? или гиднюков без выходных в цех загоняют?
Додано: Чет 06 січ, 2022 17:19
Сказано ж "можно заработать". Не загоняют, но и выходные брать не заставляют. Если осилишь каждый день по 12 часов вкалывать, то несметные деньжищи твои.
Больше улыбнула работа, где труд должен быть обязательно мужским. Они, простите, там чем-то специфически мужским делают деревянные, металлические и пластиковые товары для дома?
Додано: Чет 06 січ, 2022 23:26
Максимальный допустимый вес поднимаемого груза отличается для мужчин и женщин. Прописано в нормах по охране труда. Так что даже чемпионку по тяжелой атлетике не допустят к такой работе.
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