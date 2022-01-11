Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

Додано: Чет 13 січ, 2022 07:53

Тракторист написав: moveton написав: Пока я вижу курс на замену АЭС на СЭС. Пока я вижу курс на замену АЭС на СЭС.

вот только правильный ли это курс?... вот только правильный ли это курс?...

Курс не правильный, так как неосуществим даже в теории.Существует базовая генерация и маневренная генерация. АЭС - база, так как АЭС не может менять свою мощность, там на выходе всегда константа по каждому блоку, а дальше просто выкл/вкл эту мощность. Маневренная генерация, даже из названия понятно, существует чтобы балансировать потребление-генерация.СЭС - это вообще недоразумение, которое, в существующей реализации, для технарей только головная боль, так как она не база и не маневренная, а просто "помехи" (я конечно тут загнул, но в том числе "помехи", кроме генерации).АЭС чем можно заменить? Реально только ГЭС, ГАЭС или дорогушей ТЭС, но не как не СЭС.