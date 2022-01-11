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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 04:49

  Bobua написав:
Воду використовую тричі:
1) помив руки (посуд -- перед тим витертий хлібом);
2) помив підлогу;
3) злив в унітаз.
Більше тут: viewtopic.php?p=5370945#p5370945

Не можна податками субсидіювати марнотратство... :(

А можно еще одну и ту же ванну принимать по очереди. Вначале моются дети, затем глава семейства, в конце жена :) . Если есть собака - после жены можно и её :)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 07:53

  Тракторист написав:
  moveton написав:Пока я вижу курс на замену АЭС на СЭС.

вот только правильный ли это курс?...

Курс не правильный, так как неосуществим даже в теории.
Существует базовая генерация и маневренная генерация. АЭС - база, так как АЭС не может менять свою мощность, там на выходе всегда константа по каждому блоку, а дальше просто выкл/вкл эту мощность. Маневренная генерация, даже из названия понятно, существует чтобы балансировать потребление-генерация.
СЭС - это вообще недоразумение, которое, в существующей реализации, для технарей только головная боль, так как она не база и не маневренная, а просто "помехи" (я конечно тут загнул, но в том числе "помехи", кроме генерации).
АЭС чем можно заменить? Реально только ГЭС, ГАЭС или дорогушей ТЭС, но не как не СЭС.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 08:44

  Примат написав:АЭС чем можно заменить? Реально только ГЭС, ГАЭС или дорогушей ТЭС, но не как не СЭС.

А зачем менять АЭС? Это дешевая и экологическая чистая энергетика, не выделяющая углерод.
Повторение "Чернобыля" вряд-ли возможно: уроки сделаны, безопасность существенно повышена.
Из радиофобии только?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 08:53

  Tegularius написав:
  Примат написав:АЭС чем можно заменить? Реально только ГЭС, ГАЭС или дорогушей ТЭС, но не как не СЭС.

А зачем менять АЭС? Это дешевая и экологическая чистая энергетика, не выделяющая углерод.
Повторение "Чернобыля" вряд-ли возможно: уроки сделаны, безопасность существенно повышена.
Из радиофобии только?

не знаю, но выше писали, что нужно менять на СЭС,
наверное это барыги солнечных панелей продвигают свой бизнес :mrgreen:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 08:55

  Примат написав:не знаю, но выше писали, что нужно менять на СЭС,

Зимой солнца может не быть неделями.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:04

  Джон написав:
  Bobua написав:Ееееееее....

От, гугля видала:
"
Tesla Powerwall 2.0 - E-energy
Полезная емкость: 13,5 кВт
229 500,00 грн

229500 грн ложим в банк/овгз под 10-9% годовых имеем около 22 000 год или 1900 грн/месяц.. вполне хватит на э/энергию оплатить. летом еще и останеться.. через 10 лет у вас в банке/овгз будут деньги, а Tesla Powerwall 2.0 выработав ресурс выкините на помойку..


Або, якщо лякає курс гривні -- то купити індійський електромобілик. Ще й на соняч.батареї вистачить :)
Ціна менша, а енергії може й більше.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:08

  Примат написав:так как АЭС не может менять свою мощность, там на выходе всегда константа по каждому блоку, а дальше просто выкл/вкл эту мощность


это глупость. АЭС могут и меняют мощность. Во Франции например мощность реакторов в течении суток меняется по несколько раз от 20% до 100%. На изменение уходит пол-часа - час.

Другое дело, что у нас все реакторы сейчас загружены практически на 100%. А новых АЭС не будет.

  Tegularius написав:Зимой солнца может не быть неделями.


Дело не только в Солнце. А в том, что за стоимость этих панелей можно купить больше электроэнергии АЭС, чем эти панели выработают до выхода из строя. И не нужно тратить деньги на установку СЭС, обслуживание, а потом утилизацию.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 13 січ, 2022 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:13

  Tegularius написав:
  Bobua написав:
Воду використовую тричі:
1) помив руки (посуд -- перед тим витертий хлібом);
2) помив підлогу;
3) злив в унітаз.
Більше тут: viewtopic.php?p=5370945#p5370945

Не можна податками субсидіювати марнотратство... :(

А можно еще одну и ту же ванну принимать по очереди. Вначале моются дети, затем глава семейства, в конце жена :) . Если есть собака - после жены можно и её :)


Чув, що у Європі так і роблять...
Але ж "вони тупії, нічого не розуміють, не те що ми... -- розумні, багаті, красиві" -- правильно я розумію?

Хоча от я перестав розуміти сенс "приймання ванн" вже аж відколи з'явились лічильники на воду. Як можна витрачати в десятки разів більше води (й енергії), аніж потребує душ? Хіба що взимку, і залишати воду, аж поки не віддасть все тепло? Але сенсу мало, бо санвузол то кінцева точка повітр.потоків -- а далі все піде у витяжку...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:15

  Tegularius написав:
  Примат написав:не знаю, но выше писали, что нужно менять на СЭС,

Зимой солнца может не быть неделями.


Істина... :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:19

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

  Цитрин написав:это глупость. АЭС могут и меняют мощность.


Вольфганг Реннеберг (Wolfgang Renneberg), 11 лет возглавлявший отдел безопасности реакторов в Министерстве экологии и защиты окружающей среды Германии, говорит: "Отключения и повторные включения атомных электростанций и частое изменение нагрузки изнашивают компоненты, в том числе и непосредственно связанные с безопасностью, в гораздо большей степени, чем эксплуатация в стабильном режиме. Система испытывает постоянный стресс, на который она не рассчитана. Значит, надо заново оценивать безопасность АЭС, но уже с учетом упомянутого фактора риска. Пока этого не произошло".

Пока эксперты спорят
Не произошло, потому что сначала эксперты должны прийти к единому мнению относительно того, насколько велики эти дополнительные нагрузки и насколько конструкция АЭС способна их выдержать. Между тем, мнения расходятся. Так, инженеры французско-немецкой компании AREVA NP, специализирующейся на производстве оборудования для атомных электростанций, уверены, что "немецкие АЭС рассчитаны на переменные нагрузки. В основу расчетов положено определенное количество случаев изменения нагрузки, возникающих с ожидаемой частотой на протяжении всего срока эксплуатации установки". Между тем, ответ на вопрос, как часто немецкие АЭС вправе изменять мощность, дан только в отношении трех новейших реакторов серии Konvoi - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В отчете Немецкого общества по безопасности реакторов за 1990 год сказано, что "согласно спецификации, атомная электростанция серии Konvoi может на протяжении 40 лет эксплуатации дважды в месяц снижать мощность до 20 процентов и каждые 36-37 дней до нуля".


https://m.dw.com/ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B4% ... a-14952511

Только новейшие немецкие, и ограниченное количество раз.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 січ, 2022 09:48, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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