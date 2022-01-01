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Бізнес Казахстану оцінив
збитки через «газові» протести

Бізнес Казахстану оцінив збитки через «газові» протести
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:29

Бізнес Казахстану оцінив збитки через «газові» протести

Пропонуємо до обговорення:
За час масових протестів у Казахстані місцевий бізнес втратив близько 93,7 млрд. тенге (приблизно $216 млн.). З них 92,2 млрд. тенге припадає на Алма-Ату, який став центром протистояння протестувальників та правоохоронних органів.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:29

Так убытки из за протестов или из за беспорядков, а по факту грабежей и актов вандализма ?
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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