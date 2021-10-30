RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як поділити спадок
без заповіту

Як поділити спадок без заповіту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:26

Як поділити спадок без заповіту

Пропонуємо до обговорення:
Померла особа не завжди встигає за життя оформити заповіт.

Дивися повний текст Як поділити спадок без заповіту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96987
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:26

В крипту и на смарт-контракт. Заодно на налохах сэкономится.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1910
З нами з: 14.04.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antikkristall, Hella і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Спадок» Укрбуду: у Києві ввели в експлуатацію новий ЖК
R2 » Сер 29 гру, 2021 13:04
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 13:04
kvn2
Борги у спадок: кому доведеться гасити чужі кредити —...
R2 » Суб 18 гру, 2021 01:30
2 331
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 11:15
_hunter
Кредит у спадок: як не платити за чужими боргами
R2 » Суб 30 жов, 2021 11:23
3 415
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 15:42
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.