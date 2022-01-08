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Підроблений COVID-сертифікат
можна анулювати. У МОЗ...

Підроблений COVID-сертифікат можна анулювати. У МОЗ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:21

Підроблений COVID-сертифікат можна анулювати. У МОЗ...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні власники підроблених сертифікатів про щеплення від коронавірусу можуть анулювати документ. Це можна зробити звернувшись до сімейного лікаря.

Дивися повний текст Підроблений COVID-сертифікат можна анулювати. У МОЗ пояснили, як це зробити.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:21

Челок купил сертификат, чтобы потом обратиться к врачу для его аннулирования?)))) И при этом еще и сдать того у кого он купил? Это анекдот.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:43

  LOKY написав:Челок купил сертификат, чтобы потом обратиться к врачу для его аннулирования?)))) И при этом еще и сдать того у кого он купил? Это анекдот.

Была новость в том году: чувак (вроде) после того, как у него сосед-покупун помер -- начал требовать, чтоб его всетаки вакцинировали -- несмотря на наличие сертификата о двух прививках :lol:
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