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У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 18:01
Пропонуємо до обговорення:
Німеччина вирішила призупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", бо він не відповідає вимогам Євросоюзу.
Дивися повний текст У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію газопроводу «Північний потік-2»
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Додано: Пон 10 січ, 2022 18:01
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:28
Ну что тут сказать можно.
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