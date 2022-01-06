Німеччина вирішила призупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", бо він не відповідає вимогам Євросоюзу.
Дивися повний текст У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію газопроводу «Північний потік-2».
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Додано: Пон 10 січ, 2022 18:01
У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію газопроводу «Північний потік-2».
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:42
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:44
Re: У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...
заголовок конечно же яркий, а если посмотреть в суть, то там, оказывается, просто ждут документ/бумажку от клерка
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