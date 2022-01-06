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У Німеччині пояснили, чому
призупинили сертифікацію...

У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:01

У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина вирішила призупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", бо він не відповідає вимогам Євросоюзу.

Дивися повний текст У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію газопроводу «Північний потік-2».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:01

Нет ничего более постоянного, нежели временное.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:28

Ну что тут сказать можно.
Следующей зимой Европе опа
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:42

  p_a_l написав:Ну что тут сказать можно.
Следующей зимой Европе опа

Якраз навпаки.
Європа вже буде підготовлена. Висновки вони зроблять, не переживайте.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:44

Re: У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...

заголовок конечно же яркий, а если посмотреть в суть, то там, оказывается, просто ждут документ/бумажку от клерка
Примат
 
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