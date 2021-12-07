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Один шанс на мільйон: щасливчик
несподівано заробив $270...

Один шанс на мільйон: щасливчик несподівано заробив $270...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:38

Один шанс на мільйон: щасливчик несподівано заробив $270...

Пропонуємо до обговорення:
Невідомий майнер заробив близько $270 тис., коли йому посміхнулася удача і він самостійно добув блок в ланцюжку мережі біткойна (BTC). Такого повороту навряд чи хтось міг очікувати, оскільки його шанси оцінювалися в 1 до 1,36 млн.

Дивися повний текст Один шанс на мільйон: щасливчик несподівано заробив $270 тис. на биткойні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:38

Какой-то бред: спаливанием элэнергии генерируется валюта в случайом количестве, ценность которой обеспечена только верой в нее ее же пользователей...
linkov_panels
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:36

  linkov_panels написав:Какой-то бред: спаливанием элэнергии генерируется валюта в случайом количестве, ценность которой обеспечена только верой в нее ее же пользователей...

Фиат точно так же генерируется спаливанием энергии, а если в наличном виде, ещё и вымазыванием бумаги. Разве что расход ресурсов перед созданием индивидуальной единицы более предсказуем, но если единиц много, то и на биток расход ресурсов неплохо прогнозируется. И фиат точно так же обеспечен исключительно верой его пользователей. Может и бред, но все деньги такие с момента их изобретения много тысяч лет назад. В этом и сущность денег: символ стоимости.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:47

Ничего не понял. Разве в пуле не майнят общими усилиями разделяя потом на всех членов пула ? Или что это зай пул м одиночным майнингом? Не понимаю ничего. Пояснительную бригаду в студию
kravzovandr
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 02:06

  kravzovandr написав:Пояснительную бригаду в студию

А что не ясного в правилах этого пула? Пул даёт определённую техническую поддержку (я так понимаю, что, как на distributed.net, периодически выдаёт каждому участнику в каком диапазоне ему числа перебирать) и взимает за это 2% комиссию с тех счастливчиков, которые таки нашли блок. Усё.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:24

  moveton написав:
  linkov_panels написав:Какой-то бред: спаливанием элэнергии генерируется валюта в случайом количестве, ценность которой обеспечена только верой в нее ее же пользователей...

Фиат точно так же генерируется спаливанием энергии, а если в наличном виде, ещё и вымазыванием бумаги. Разве что расход ресурсов перед созданием индивидуальной единицы более предсказуем, но если единиц много, то и на биток расход ресурсов неплохо прогнозируется. И фиат точно так же обеспечен исключительно верой его пользователей. Может и бред, но все деньги такие с момента их изобретения много тысяч лет назад. В этом и сущность денег: символ стоимости.


Это все равно что все жильцы в доме постоянно пересчитывают количество денег у всех жильцов в карманах. Только за пересчитывание откуда то берутся деньги еще.
Разве не бред?
Потребляется огромное количество энергии и это при том, что нам втирают про глобальное потепление и зеленую энергетику.
p_a_l
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