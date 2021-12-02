Ізраїльський стартап StoreDot розробляє елементи живлення нового покоління – акумулятори з підтримкою швидкого заряджання.
Дивися повний текст Ізраїльська компанія розробила технологію зарядки електромобілів за 5 хвилин.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 08:56
Ізраїльська компанія розробила технологію зарядки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ізраїльська компанія розробила технологію зарядки електромобілів за 5 хвилин.
Додано: Чет 13 січ, 2022 08:56
Для зарядки за 5 мин Nissan Leaf с емкостью аккумулятора 24кВт трехфазным напряжением 380В при 100% КПД нужен ток порядка 600А по каждой фазе.
Это сечение каждого провода около 60 квадратов!
Подводимая мощность около 300кВт - эквивалент где то 150 квартирного дома!
А если зарядка не одна?
А если это не Nissan Leaf с самой маленькой батареей?
Додано: Чет 13 січ, 2022 10:00
Кузя я думаю это будет технология не для домашней зарядки, а для промышленно (для зарядных станций). 60 квадратов - это диаметр 9 мм, не так много. На зарядных станциях также можно обеспечить подвод необходимой мощности.
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