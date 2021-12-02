RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ізраїльська компанія розробила
технологію зарядки...

Ізраїльська компанія розробила технологію зарядки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 08:56

Ізраїльська компанія розробила технологію зарядки...

Пропонуємо до обговорення:
Ізраїльський стартап StoreDot розробляє елементи живлення нового покоління – акумулятори з підтримкою швидкого заряджання.

Дивися повний текст Ізраїльська компанія розробила технологію зарядки електромобілів за 5 хвилин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97024
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 08:56

Для зарядки за 5 мин Nissan Leaf с емкостью аккумулятора 24кВт трехфазным напряжением 380В при 100% КПД нужен ток порядка 600А по каждой фазе.
Это сечение каждого провода около 60 квадратов!
Подводимая мощность около 300кВт - эквивалент где то 150 квартирного дома!
А если зарядка не одна?
А если это не Nissan Leaf с самой маленькой батареей?
Кузя
 
Повідомлень: 412
З нами з: 08.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 10:00

Кузя я думаю это будет технология не для домашней зарядки, а для промышленно (для зарядных станций). 60 квадратов - это диаметр 9 мм, не так много. На зарядных станциях также можно обеспечить подвод необходимой мощности.
andretar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 99
З нами з: 27.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andretar і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українська IT-компанія представила самобалансуючий...
R2 » Сер 12 січ, 2022 20:30
3 126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 09:38
_hunter
Всього лише від 100 євро: шведська компанія вживлює...
R2 » Чет 30 гру, 2021 13:23
8 918
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 07:48
vadim_dim_angel
Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з...
R2 » Сер 01 гру, 2021 20:17
6 572
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 17:56
litbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.