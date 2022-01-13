RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Київміськбуд» здав у
експлуатацію перший будинок...

«Київміськбуд» здав у експлуатацію перший будинок...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:11

«Київміськбуд» здав у експлуатацію перший будинок...

Пропонуємо до обговорення:
«Київміськбуд» здав у експлуатацію перший будинок житлового комплексу «Оберіг-2», який добудував після корпорації «Укрбуд».

Дивися повний текст «Київміськбуд» здав у експлуатацію перший будинок житлового комплексу «Оберіг-2».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97057
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:11

Вроде бы и ничего, работают, сдают. Обещали кирпичи съесть, если что-то где-то не успеют. Единственное, все-таки, есть и у них в бизнесе легкая пирамидальность - строят одни объекты за счет других. И это не голословное мнение диванного эксперта. Конкретный объект - ЖК Миракс. в 2016 г. продавали, везде показывали, в отделе продаж, на паспорте объекта возле стройки - сдача 4 кв 2019 года, потом перенесли и до конца декабря 2021 врали по телефону, что в конце 2021 планируют сдать. На сегодня состояние стройки таково, что реальная сдача возможна. при том, что вкинут максимум ресурсов в начале 2023 года. Задержка с 2019= 4 года! Сколько кирпичей можно съесть?!
atsvintarny
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Розумні» квартири та «міський будинок»: скільки коштує...
R2 » Сер 12 січ, 2022 14:13
3 149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 10:02
avtotestorg
«Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото) 1, 2
R2 » Сер 29 гру, 2021 12:17
13 1506
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 12:46
Kudrjavuy
Аеропорт «Бориспіль» здав в оренду частину терміналу:...
R2 » Сер 29 гру, 2021 22:02
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 22:02
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.