«Київміськбуд» здав у експлуатацію перший будинок житлового комплексу «Оберіг-2», який добудував після корпорації «Укрбуд».
Дивися повний текст «Київміськбуд» здав у експлуатацію перший будинок житлового комплексу «Оберіг-2».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:11
«Київміськбуд» здав у експлуатацію перший будинок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Київміськбуд» здав у експлуатацію перший будинок житлового комплексу «Оберіг-2».
Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:11
Вроде бы и ничего, работают, сдают. Обещали кирпичи съесть, если что-то где-то не успеют. Единственное, все-таки, есть и у них в бизнесе легкая пирамидальность - строят одни объекты за счет других. И это не голословное мнение диванного эксперта. Конкретный объект - ЖК Миракс. в 2016 г. продавали, везде показывали, в отделе продаж, на паспорте объекта возле стройки - сдача 4 кв 2019 года, потом перенесли и до конца декабря 2021 врали по телефону, что в конце 2021 планируют сдать. На сегодня состояние стройки таково, что реальная сдача возможна. при том, что вкинут максимум ресурсов в начале 2023 года. Задержка с 2019= 4 года! Сколько кирпичей можно съесть?!
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|