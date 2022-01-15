Таку думку висловив економіст Олег Пендзин, передає "Радіо Свобода".
Дивися повний текст Яким буде курс долара на тлі повідомлень про можливе вторгнення РФ — прогноз.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 10:48
Яким буде курс долара на тлі повідомлень про можливе...
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Дивися повний текст Яким буде курс долара на тлі повідомлень про можливе вторгнення РФ — прогноз.
Додано: Сер 19 січ, 2022 10:48
Один хлопчик 42 рочки одного разу перестав стріляти і почав пересувати східні кордони на захід, а потім щє й відкрив кримінальну справу про держ.зраду на папєрєдніка ... ай маладєц
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