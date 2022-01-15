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Яким буде курс долара на тлі
повідомлень про можливе...

Яким буде курс долара на тлі повідомлень про можливе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 10:48

Яким буде курс долара на тлі повідомлень про можливе...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив економіст Олег Пендзин, передає "Радіо Свобода".

Дивися повний текст Яким буде курс долара на тлі повідомлень про можливе вторгнення РФ — прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 10:48

Один хлопчик 42 рочки одного разу перестав стріляти і почав пересувати східні кордони на захід, а потім щє й відкрив кримінальну справу про держ.зраду на папєрєдніка ... ай маладєц
mvi
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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