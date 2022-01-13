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Шмигаль прокоментував панічні
заяви про нестачу газу та...

Шмигаль прокоментував панічні заяви про нестачу газу та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 16:19

Шмигаль прокоментував панічні заяви про нестачу газу та...

Пропонуємо до обговорення:
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сьогоднішнього засідання уряду.

Дивися повний текст Шмигаль прокоментував панічні заяви про нестачу газу та вугілля в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 16:19

Для России важно влияние на мир. И если оно ослабевает, их это категорически не устраивает. Доставление дискомфорта миру - их основная цель. С ними должны считаться и брать их в расчёт.
Omega
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