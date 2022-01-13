Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сьогоднішнього засідання уряду.
Дивися повний текст Шмигаль прокоментував панічні заяви про нестачу газу та вугілля в Україні.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 16:19
Шмигаль прокоментував панічні заяви про нестачу газу та...
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Дивися повний текст Шмигаль прокоментував панічні заяви про нестачу газу та вугілля в Україні.
Додано: Сер 19 січ, 2022 16:19
Для России важно влияние на мир. И если оно ослабевает, их это категорически не устраивает. Доставление дискомфорта миру - их основная цель. С ними должны считаться и брать их в расчёт.
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