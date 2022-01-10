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Кабмін скоротив дію українських сертифікатів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 січ, 2022 16:21
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України підтримав запровадження сертифікатів про вакцинацію третьою дозою вакцини і передбачив, що сертифікати діятимуть уже не рік, а 9 місяців.
Дивися повний текст Кабмін скоротив дію українських сертифікатів про Covid-вакцинацію
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Додано: Сер 19 січ, 2022 16:22
нехорошие люди , плохие люди . пусть сами ! себя колют хоть каждый день. Некуда больше государственный деньги девать только на обогащение пфайзеру и модерне отправлять и свой % отката получать !
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