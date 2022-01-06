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Порошенко оскаржив
арешт майна

Порошенко оскаржив арешт майна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 16:50

Порошенко оскаржив арешт майна

Пропонуємо до обговорення:
"Подали апеляційну скаргу", - повідомив він.

Дивися повний текст Порошенко оскаржив арешт майна.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 16:50

Який чудовий PR. У зелені геть мізків немає
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 17:53

А они этого и не скрывают.
Omega
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