"Подали апеляційну скаргу", - повідомив він.
Дивися повний текст Порошенко оскаржив арешт майна.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 16:50
Порошенко оскаржив арешт майна
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Дивися повний текст Порошенко оскаржив арешт майна.
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