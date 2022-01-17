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У НБУ повідомили про підвищення
тарифів на комунальні...

У НБУ повідомили про підвищення тарифів на комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:34

У НБУ повідомили про підвищення тарифів на комунальні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні Національного банку.

Дивися повний текст У НБУ повідомили про підвищення тарифів на комунальні послуги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:34

когда зарплаты скоректируют
2baobab224
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:36

Re: У НБУ повідомили про підвищення тарифів на комунальні...

Смішно.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:48

Цікаво, хто ж конкретно отримає надприбуток по газу - коли дістав з надр по 4 гривні, і тут же продав по ціні від 46 до 60 грн за куб? Чи підніме він зарплати своїм робітникам-газовикам бодай хоча б втричі? Хрін там...
rajdugasat
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:51

  Igorten написав:И читаем новость ниже
Количество украинцев, желающих найти работу в Польше, возросло почти на 40%
Ну ясен пень, страна постепенно становится не предназначенной для жизни и работы. Так конечно было и раньше, но процесс начал не по детски ускоряться.

У січні попит на вакансії в цій країні зріс на 37,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, повідомляє «Новое время».

Нет ли тут какого-то подвоха? :lol: -- план, "Шатун" например...
Что такое "спрос на вакансии"? -- почему Новойє Врємя не публикует информацию о числе воспользовавшихся этим спросом на вакансии?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:55

Також варто переглянути ціни на цигарки. Дуже вже відстали від Європи. Економічно обгрунтована ціна зараз - 130-150 грн за пачку. Дивно, що ця тема не обговорюється. Влада чомусь не боїться, що люди перейдуть на дровяне опалення через дорогий газ, а більше боїться, що перейдуть з дорогих цигарок на тютюн-самосад. От що цікаво.
rajdugasat
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:56

_hunter Заговор однако. Страшно жить :) Ну ничего построим космодром и улетим на Марс ;) А перед вылетом можно будет отдохнуть в новом городе построенным на рекреационной зоне на берегу Черного моря.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:54

Re: У НБУ повідомили про підвищення тарифів на комунальні...

"Украине может грозить пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги" и "Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%"-надо же,
"на третьи сутки Зоркий Глаз неожиданно обнаружил, что в доме нет одной стены"!
Ребята наконец то вышли из измененного состояния сознания?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:40

Re: У НБУ повідомили про підвищення тарифів на комунальні...

наконец-то! а то заждались, утомились в ожидании
cohan
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