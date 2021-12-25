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Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісарка Кадрі Сімсон назвала геополітичну напруженість однією із причин високих цін на газ.
Дивися повний текст Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ
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Додано: Вів 25 січ, 2022 12:29
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