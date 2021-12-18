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Рада збільшила ліміт на безмитну
доставку посилок з-за...

Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за...
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 15:22

Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати погодилися збільшити неоподатковувану вартість посилок, що завозиться на митну територію України, для фізосіб.

Дивися повний текст Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 15:22

Так реформувати вони можуть довго - всю фігню відкатувати назад. Але напрямок - зробити як було у 2019 мені подобається. Швидше буде якщо з Зеленського почати.
iserp2014
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 15:53

Так это на каждую посылку или на год 150 евро?
mankovit48
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 16:04

С какого числа действуют новые лимиты?
Scream
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 16:12

  mankovit48 написав:Так это на каждую посылку или на год 150 евро?

На посылку. Но там еще что-то про ограничение на число посылок в месяц было, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 16:42

А когда в силу вступает? На днях посылку тормознули))) Еще не начислили налоги)
breakingobsession
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 16:50

Re: Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за..

в Україні з 1 липня 2019 року неоподатковуваний ліміт поштових посилок був зменшений зі 150 євро до 100 євро. "Как сделать человеку хорошо? Надо сделать плохо. а потом вернуть как было"
Вован
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 17:43

Re: Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за..

150 ЕВРО - это пункт 4

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 1, 3, 4, 6 – 8, 10, 11 розділу І цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 20:02

Re: Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за..

в России, кстати, 10 000 товры если самолетом
cohan
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