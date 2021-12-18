Депутати погодилися збільшити неоподатковувану вартість посилок, що завозиться на митну територію України, для фізосіб.
Дивися повний текст Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 15:22
Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону.
Додано: Вів 25 січ, 2022 15:22
Так реформувати вони можуть довго - всю фігню відкатувати назад. Але напрямок - зробити як було у 2019 мені подобається. Швидше буде якщо з Зеленського почати.
Додано: Вів 25 січ, 2022 16:12
Додано: Вів 25 січ, 2022 16:42
А когда в силу вступает? На днях посылку тормознули))) Еще не начислили налоги)
Додано: Вів 25 січ, 2022 16:50
Re: Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за..
в Україні з 1 липня 2019 року неоподатковуваний ліміт поштових посилок був зменшений зі 150 євро до 100 євро. "Как сделать человеку хорошо? Надо сделать плохо. а потом вернуть как было"
Додано: Вів 25 січ, 2022 17:43
Re: Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за..
150 ЕВРО - это пункт 4
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 1, 3, 4, 6 – 8, 10, 11 розділу І цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
Додано: Вів 25 січ, 2022 20:02
Re: Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за..
в России, кстати, 10 000 товры если самолетом
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