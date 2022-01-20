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Кабмін позбавив Кличка права вносити кандидатури голів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 січ, 2022 15:25
Пропонуємо до обговорення:
"Глава обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у місті Києві та в Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом за поданням Кабінету Міністрів згідно з пропозиціями прем'єр-міністра", - наголошується в постанові.
Дивися повний текст Кабмін позбавив Кличка права вносити кандидатури голів райадміністрацій
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Додано: Вів 25 січ, 2022 15:25
Копають під місцеву владу - урізають повноваження. Будуть люди банкової рулити в районах Києва. В разі протестів чи потреби опешечки знадобляться.
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Сер 12 січ, 2022 17:12
cohan