RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін позбавив Кличка права
вносити кандидатури голів...

Кабмін позбавив Кличка права вносити кандидатури голів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 15:25

Кабмін позбавив Кличка права вносити кандидатури голів...

Пропонуємо до обговорення:
"Глава обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у місті Києві та в Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом за поданням Кабінету Міністрів згідно з пропозиціями прем'єр-міністра", - наголошується в постанові.

Дивися повний текст Кабмін позбавив Кличка права вносити кандидатури голів райадміністрацій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97222
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 15:25

Копають під місцеву владу - урізають повноваження. Будуть люди банкової рулити в районах Києва. В разі протестів чи потреби опешечки знадобляться.
iserp2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 08.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін створив Держслужбу у справах дітей
R2 » Чет 20 січ, 2022 11:43
2 134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 12:34
Примат
Кабмін скоротив дію українських сертифікатів про...
R2 » Сер 19 січ, 2022 16:21
2 290
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 19:32
_hunter
Кабмін ухвалив рішення про зарплати медиків
R2 » Сер 12 січ, 2022 17:12
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 17:12
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.