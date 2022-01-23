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Мінфін продав ОВДП лише на
2,8 мільярда: переважно –...

Мінфін продав ОВДП лише на 2,8 мільярда: переважно –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 10:23

Мінфін продав ОВДП лише на 2,8 мільярда: переважно –...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів на аукціоні 25 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд - 3-місячні облігації і лише на 4 млн - 1,5 річні.

Дивися повний текст Мінфін продав ОВДП лише на 2,8 мільярда: переважно – короткострокові облігації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 10:23

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