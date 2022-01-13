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Під «роздачу» потраплять не
ті: думка експерта щодо...

Під «роздачу» потраплять не ті: думка експерта щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 22:03

Під «роздачу» потраплять не ті: думка експерта щодо...

Пропонуємо до обговорення:
За словами експертів, насамперед закон торкнеться житла на первинному ринку.

Дивися повний текст Під «роздачу» потраплять не ті: думка експерта щодо нового податку на нерухомість.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 22:03

Как я понимаю в агентстве ХАН налоги никогда не платили, иначе бы знали, что налоговое обязательство возникает по первому событию, ценные бумаги никогда не облагались подоходным налогом, а если "инвестор" продаёт домайданную квартиру третьей, то он номинант на премию Дарвина.
А в-целом, этот поток сознания даже комментировать не нужно.
astatempo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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