За словами експертів, насамперед закон торкнеться житла на первинному ринку.
Дивися повний текст Під «роздачу» потраплять не ті: думка експерта щодо нового податку на нерухомість.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 22:03
Під «роздачу» потраплять не ті: думка експерта щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Під «роздачу» потраплять не ті: думка експерта щодо нового податку на нерухомість.
Додано: Сер 26 січ, 2022 22:03
Как я понимаю в агентстве ХАН налоги никогда не платили, иначе бы знали, что налоговое обязательство возникает по первому событию, ценные бумаги никогда не облагались подоходным налогом, а если "инвестор" продаёт домайданную квартиру третьей, то он номинант на премию Дарвина.
А в-целом, этот поток сознания даже комментировать не нужно.
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