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Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Нардепи пропонують знизити податки на фонд оплати праці для українських роботодавців.
Дивися повний текст Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них — ПДФО у 20%
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R2
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Додано: Чет 27 січ, 2022 17:08
То есть сейчас платим 19,5% , а будем платить 20%))) Не дурно.....
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dimonasvilli
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Додано: Чет 27 січ, 2022 17:36
пенсійний фонд в курсі?
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ruslan42212
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Додано: Чет 27 січ, 2022 17:40
dimonasvilli написав:
То есть сейчас платим 19,5% , а будем платить 20%))) Не дурно.....
Речь не о вас, а о работодателях и ФОТ. Кстати, с вас 18%.
Мне нравится, для бизнеса выгодно, а вот бюджетникам нужно будет пересмотреть ЗП, особенно тем, кому доплачивают от ставки до минималки.
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astatempo
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Додано: Чет 27 січ, 2022 17:42
dimonasvilli написав:
То есть сейчас платим 19,5% , а будем платить 20%))) Не дурно.....
Там же пишут: _сейчас_ -- за 30, а будет 20 -- не забываем про ЕСВ.
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_hunter
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Додано: Чет 27 січ, 2022 17:47
это очень хорошая инициатива одна из немногих
те сейчас 22 и 19,5 что дает в районе 35% и это минимум а будет 20 или 30
но это не главное. Главное что сумму налогов теперь будет видить каждый.
Я бы еще обязнность уплаты налогов перевел бы на работников чтоб каждый платил сам со своих кровно заработанных. тогда реакция на расходы властей сразу резко поменяется
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rdroft
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Додано: Чет 27 січ, 2022 17:48
ruslan42212 написав:
пенсійний фонд в курсі?
У нас в стране нет государственного пенсионного фонда. У нас есть офисная надстройка к казначейству. Как там появляются деньги, и есть ли они вообще, надстройке по барабану, её функция не собирать, а распределять.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 17:49
так його внесли депутати фракції Голос, то ймовірність прийняття нульова
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yuluk
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