RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Військовий збір та ЄСВ пропонують
скасувати, замість них...

Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:07

Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них...

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи пропонують знизити податки на фонд оплати праці для українських роботодавців.

Дивися повний текст Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них — ПДФО у 20%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97249
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:08

То есть сейчас платим 19,5% , а будем платить 20%))) Не дурно.....
dimonasvilli
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 29.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:36

пенсійний фонд в курсі?
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 340
З нами з: 14.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:40

  dimonasvilli написав:То есть сейчас платим 19,5% , а будем платить 20%))) Не дурно.....

Речь не о вас, а о работодателях и ФОТ. Кстати, с вас 18%.
Мне нравится, для бизнеса выгодно, а вот бюджетникам нужно будет пересмотреть ЗП, особенно тем, кому доплачивают от ставки до минималки.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:42

  dimonasvilli написав:То есть сейчас платим 19,5% , а будем платить 20%))) Не дурно.....

Там же пишут: _сейчас_ -- за 30, а будет 20 -- не забываем про ЕСВ.
_hunter
 
Повідомлень: 6205
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:47

это очень хорошая инициатива одна из немногих
те сейчас 22 и 19,5 что дает в районе 35% и это минимум а будет 20 или 30
но это не главное. Главное что сумму налогов теперь будет видить каждый.
Я бы еще обязнность уплаты налогов перевел бы на работников чтоб каждый платил сам со своих кровно заработанных. тогда реакция на расходы властей сразу резко поменяется
rdroft
 
Повідомлень: 9
З нами з: 24.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:48

  ruslan42212 написав:пенсійний фонд в курсі?

У нас в стране нет государственного пенсионного фонда. У нас есть офисная надстройка к казначейству. Как там появляются деньги, и есть ли они вообще, надстройке по барабану, её функция не собирать, а распределять.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:49

так його внесли депутати фракції Голос, то ймовірність прийняття нульова
yuluk
 
Повідомлень: 252
З нами з: 04.02.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 48 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування:... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 26 січ, 2022 18:35
31 4109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 17:24
iliashuk1980
Постановка жінок на військовий облік: Міноборони змінило...
R2 » Пон 24 січ, 2022 18:02
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 18:02
Dikoy
Військовий облік жінок: чи штрафуватимуть тих, хто...
R2 » Вів 18 січ, 2022 13:14
5 351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 13:12
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.