monobank
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:46
моно пластик платно высылает по окончанию срока действия?
emeta
Повідомлень: 2917
З нами з: 19.03.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 239 раз.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:01
sdfk написав:Howl
дякую.
А якщо вказати «працевлаштований», не маючи офіційного працевлаштування, які подальші дії банку можливі? Я маю на увазі, чи запитують вони якісь підтвердження працевлаштування на етапі оновлення анкетних даних. Можливо, хтось має досвід.
Ага і вказали з/п 50К/міс у 22 роки... ну то і запросять ОК-7, де будуть прочерки по з/п за останні 5 років ))
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6734
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 518 раз.
- Подякували: 1336 раз.
5
1
1
11
Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:37
Amethyst
я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.
В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.
Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.
sdfk
Повідомлень: 11
З нами з: 05.01.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:51
sdfk написав:Amethyst
я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.
В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.
Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.
Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде.
alibob
Повідомлень: 728
З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 82 раз.
1
Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:08
alibob написав: sdfk написав:Amethyst
я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.
В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.
Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.
Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде.
Це все працювало на ура до 20..22 року
А зараз при першому серйозному поповненні 20..50К/міс по р2р/ПТКС/АТМ у новенького (можливо) буде перевірка на ОК-7.sdfk
, ви точно, шо працевлаштований
Буде пункт про з/п, регул дохід -- ставте не більше 20К(навіть якшо ви її не отримуєте по-білому), далі десь буде пункт про додатковий заробіток -- отут можна ставити 30..50К, але пам'ятайте, шо ви (можливо) повинні будете підтвердити цей дохід за 3..12 міс якимось договором продажу, аренди, може займом.
І ще пам'ятайте, що можна надати пояснення про загальний дохід сім'ї, загального господарства (папа, мама, сестра, дружина, діти, теща)
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6734
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 518 раз.
- Подякували: 1336 раз.
5
1
1
11
Додано: Суб 04 жов, 2025 17:27
sdfk написав:
А якщо вказати «працевлаштований», не маючи офіційного працевлаштування, які подальші дії банку можливі? Я маю на увазі, чи запитують вони якісь підтвердження працевлаштування на етапі оновлення анкетних даних. Можливо, хтось має досвід.
Вказуйте "працевлаштований", назву фірми, де працюєте неофіційно. Не турбуйтесь, запит на фірму робити не будуть.
Искатель
Повідомлень: 6436
З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4874 раз.
6
13
2
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:26
sdfk написав:
На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.
Відсутність підтвердження білого доходу це завжди ризик. Якщо буде нетипова поведінка чи стрьомний канал, то банк запитає про походження коштів. Анкету слід заповнювати ближче до правдивої інформації, так хоча б буде менше проблем.
Howl
Повідомлень: 6367
З нами з: 08.03.18
- Подякував: 585 раз.
- Подякували: 1139 раз.
2
1
Додано: Вів 07 жов, 2025 02:11
Що ви, вже всі побігли відкривати залізні картки? Я так розумію, що Горох вирішив спробувати переманити біглих алконавтів з Алки, що набивали 10 операцій по 0,01 коп. Так загорівся, що навіть тарифи у дію ввів заднім числом.
klug
Повідомлень: 8943
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1260 раз.
1
4
Додано: Вів 07 жов, 2025 13:49
Десять років користувався терміналами - приват пумб айбокс сити ощад. Жодного питання. Терміналом моно, що недавно з'явились скористався два рази - вкрали 500 грн.
Вело
Повідомлень: 306
З нами з: 03.03.15
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 98 раз.
Додано: Чет 16 жов, 2025 11:21
щось з додатком?
чи в мене особисті глюки?
Shaman
Повідомлень: 10103
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1663 раз.
1
4
5
