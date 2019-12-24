Веб-версия (не приложение) теперь по аналогии со старым называться “My Sense Bank”. Хороший раньше сервис был… А вот приложение, по отзывам на Гугл Плей, неважное. Это правда?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2024 04:02
Веб-версия (не приложение) теперь по аналогии со старым называться “My Sense Bank”. Хороший раньше сервис был… А вот приложение, по отзывам на Гугл Плей, неважное. Это правда?
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